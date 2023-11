Vzporedni finančni sistem

Parlamentarna komisija je razkrila, kako poteka financiranje stranke SDS. Ugotovila je zapleten sistem posrednega financiranja, ki vključuje tudi prepovedano ravnanje.

Mojca Pašek Šetinc, še nedavno članica Gibanja Svoboda in še vedno predsednica preiskovalne komisije, ki je objavila poročilo o financiranju stranke SDS. Kljub dobremu delu jo kani vladna koalicija zamenjati. Ne zaradi dela v komisiji, kriv naj bi bil spor v stranki. Njen naslednik na mestu vodje te komisije bo stopil v velike čevlje.

© Borut Krajnc

V torek je parlamentarna komisija, ki preiskuje financiranje stranke SDS, objavila prvo vmesno poročilo. Njene ugotovitve so skrb zbujajoče, vsaj za tiste, ki so mislili, da je politika le politika, delovanje v korist skupnosti, ne pa, kot očitno mislijo nekateri, tudi gospodarska dejavnost, ki lahko poteka celo na napačni strani zakona. Poročilo namreč stranko SDS prikazuje kot mafijsko združbo, ne pa kot državotvorno politično stranko. Za svoje financiranje naj bi bila uporabljala »obvodne kanale«, za političnim delovanjem pa se, kot kaže, skriva kapitalski interes. Politika, ideologija, boj za drugorazredne in podobna gesla so torej le krinka za delovanje široko razvejenega podjetja.