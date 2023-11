Janša (znova) obsojen

Tudi tokrat zaradi zapisa na Twitterju

Janez Janša

© Borut Krajnc

Janez Janša je o marsikom rekel kaj žaljivega, tudi na družabnih omrežjih je zapisal že marsikaj, včasih pa se zaradi tega znajde na sodišču. Nekdanjega direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča je pred leti označil za »sodelavca pri umoru novinarja« in bil pred dnevi pred kazenskim sodiščem v Celju obsojen zaradi obrekovanja in kaznovan z 8000 evri denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna, o njej bo odločalo vsaj še višje sodišče, saj je Janša že napovedal pritožbo.

Kaj se je zgodilo? Janša je maja 2021 na Twitterju zapisal: »Neverjetno za EU v 21. stoletju je, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in za to mesečno prejme 8500 evrov. Več kot predsednik republike.« V mislih je imel tedanjega direktorja STA Veselinoviča, zapis pa je sodil k pritiskom na STA. Bil je to čas finančnega izčrpavanja javnega medija, ko je Janševa vlada tiskovni agenciji odrekla državno in z zakonom določeno financiranje in jo tako poskušala destabilizirati in prisiliti v poročanje po političnih navodilih.

»Umorjeni novinar« iz Janševega zapisa je pokojni nekdanji odgovorni urednik STA Borut Meško, ki ga je Veselinovič leta 2009 odpustil zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti. Meško se je v tistem času že boril z rakom, z boleznijo, zaradi katere je kasneje umrl. Obrambi torej ni uspelo dokazati, da bi Veselinovič nad Meškom izvajal mobing, ga šikaniral in ga brez razloga odpustil ter s tem prispeval k poslabšanju njegove hude bolezni, in to čeprav naj bi bil zanjo vedel. Nič od tega se v postopku sojenja ni izkazalo za resnično. Pa tudi če bi bilo vse to res, Veselinovič ni bil »sodelavec pri umoru«, Meško navsezadnje ni bil umorjen.

Janšev žaljiv zapis je nastal v času načrtnega izčrpavanja STA. Temu izčrpavanju so se zaposleni uprli

© Gašper Lešnik

Sodišče je odločilo, da je Janša posegel v Veselinovičevo čast in dobro ime, ker je neresnično trditev kot predsednik vlade izrekel naklepno, kar je tudi pogoj za izvršitev kaznivega dejanja obrekovanja. Dosodilo mu je denarno kazen 8000 evrov, zavrnilo pa Veselinovičev odškodninski zahtevek v višini dobrih 7000 evrov, ki jih je nameraval nameniti za odpravljanje posledic poplav v Zgornji Savinjski dolini, in ga napotilo na zasebno pravdo.

Obsodba je bila pričakovana tudi zato, ker je Janša omenjene besede izrekel na položaju predsednika vlade, torej s pozicije politične moči. Nosilci politične moči bi skladno z načelom svobode govora morali še posebej paziti pri izbiri besed, na kar je opozorila tudi predsednica sodnega senata, sodnica Leonida Jager. Janša je bil sicer zaradi zapisov na Twitterju v preteklosti enkrat že kazensko obsojen (na tri mesece pogojne zaporne kazni), ko je novinarko RTV Slovenija Evgenijo Carl in nekdanjo novinarko, zdaj poslanko Mojco Pašek Šetinc ozmerjal z odsluženima prostitutkama.

Odprto pa ima predsednik in poslanec SDS še eno kazensko zadevo, tako imenovano zadevo Trenta, kjer mu je očitana zloraba položaja v povezavi s preprodajo nepremičnin. Zadeva se, podobno kot drugi njegovi postopki, nerazumno vleče – predvsem zaradi zavlačevanja obrambe.