Na skrajni desnici so odkriti antisemiti

Antisemitizem naš vsakdanji

»Večno preganjani borec za ustavne in človekove pravice«, kot se opisuje Urban Purgar, obraz domačih rumenih jopičev, ki je nekoč zapisal, da je bil Hitler heroj, je na platformi X objavil skrb zbujajoč poziv. Po zgledu iz Francije, kjer so se v Parizu in okolici na nekaterih hišah pred dobrim tednom pojavile Davidove zvezde – še prej pa tudi na nekaterih domovih v Berlinu –, ki naj bi označevale domove Judov, je sledilce pozval, naj storijo enako.