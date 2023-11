»Vsem oblastnikom praviloma zdrsne na točki razmerja do medijev«

IZJAVA DNEVA

"Vsem oblastnikom praviloma zdrsne na eni točki. Na točki razmerja do medijev. Želijo si njihove ljubezni, dobijo pa hladen odnos. Ne gre jim v glavo, kaj pomeni, ko nekdo reče, da gre za četrto vejo oblasti. Logično, saj skoraj po principu vsi razumejo tri veje oblasti kot monolit. Zakonodajni parlament in sodstvo so za njih v službi izvršne oblasti. V trenutku, ko vladaš, razumeš le termin podrejenost. Razumeš vojaško hierarhijo izpolnjevanja ukazov."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da na medijskem parketu vsem spodrsne)