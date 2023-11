»Vladar krivično odslovi tiste, ki so mu zvesti in sicer pošteni, okoli sebe pa obdrži zlobneže in spletkarje«

IZJAVA DNEVA

"Za dogajanja, ki so se nakopičila v politični eliti, lahko nedvomno rečemo, da so dramatična. Koliko pa je tu v resnici dramskih elementov, kakšni so zapleti v razmerju do šolskih dramaturških primerov, kakšne so možnosti razpleta? V našem primeru vladar krivično odslovi tiste, ki so mu zvesti in sicer pošteni, okoli sebe pa obdrži zlobneže in spletkarje, vse do razpleta, ko so zlobneži in spletkarji razkriti in kaznovani (komedija) ali pa glavni junak zaradi svojih napak propade (tragedija)."

"Že zaradi negativnega vtisa v javnosti bi se predsednik vlade moral takšnih sodelavcev otresti. To bi delovalo neprimerno bolje kot banalne metafore z nogometom. Ob boljših svetovalcih bi se premier lahko uspešno branil s humorjem, kar je na desnici neznan pojav. Prisotnost svetovalcev in vodij iz sence izniči, ko so enkrat javnosti znani, vsak poskus humorja in samoironije. In ko javnost enkrat ve - kaj vse si lahko mislimo, pa ne na kakšni pravni ali administrativni podlagi, o tem, da nekdo pomeni nevarnost za delovanje državnega sistema?"

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da so dogajanja v politični eliti dramatična; via Večerova priloga V soboto)