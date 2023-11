»Politika se bo še naprej delala, da se v zdravstvenem sistemu nič posebnega ne dogaja«

IZJAVA DNEVA

"Politika se bo še naprej delala, da se v zdravstvenem sistemu nič posebnega ne dogaja, ter tako (do)pustila, da se skozi odprto rano javnega zdravstva izgnoji in propade tisto, kar bo pač propadlo. Brez načrta, kot bo pač naneslo. Tako bo sicer vse, predvsem pa bolnike, mnogo bolj bolelo, a politično nikomur ne bo treba biti kriv, in v politiki šteje predvsem to. Na koncu pa se bomo po stihijskem izgnojevanju vsi navadili, kaj v javnem zdravstvu deluje, za kaj pa je treba uvesti vzporedna zavarovanja in samoplačniške klinike, na žrtve, ki jih bo zahteval ta neprijetni proces, pa bomo, kako človeško, pozabili."

(Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist, v Delovi kolumni o tem, da nas prepuščanje stihiji razraščanja vzporednega zdravstva in vzporednih zdravstvenih zavarovanj vodi v najslabšo obliko balkaniziranega zdravstva)