»Identiteta Slovenije se ni izvorno vzpostavila na integraciji, ampak na dezintegraciji«

"Vsakršno snovanje migracijskih politik je v Sloveniji težko, saj se identiteta države izvorno ni vzpostavila na integraciji, ampak na dezintegraciji – razlikovanju od Jugoslavije in Jugoslovanov. Prehod iz teme v svetlobo se išče že desetletja, vse od konca balkanskih vojn, prihoda prvih skupin beguncev z Bližnjega vzhoda in obdobja pred svetovno finančno krizo, ko je, tako kot danes, v Sloveniji močno primanjkovalo delavcev. Šele desetletje pozneje so politične okoliščine prvič privedle do poskusa celovitejšega oblikovanja migracijske politike. A prišlo je novo mračno obdobje epidemije, ko so se meje zapirale, migracijska strategija Janševe vlade pa se je osredotočala predvsem na deportacije tujcev."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o novi vladni strategiji na področju migracij)