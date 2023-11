QAnon / Šaman si želi izvolitve v ameriški kongres

Jacob Chansley bi rad prihodnje leto kandidiral na listi libertarcev

Jacob Chansley, znani obraz gibanja teorij zarot QAnon

Ameriški politični upornik, ki je z golimi prsmi in krznenim pokrivalom z rogovi postal obraz napada privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na zvezni kongres januarja 2021 in si prislužil nadimek šaman QAnona, je v Arizoni storil prvi korak v smeri kandidature za izvolitev v predstavniški dom istega kongresa, poročajo ameriški mediji.

V četrtek je volilni komisiji Arizone prijavil interes za kongresno kandidaturo na listi libertarcev na volitvah novembra 2024.

Jacob Chansley je kmalu po vdoru v kongres zaslovel po vsem svetu in postal obraz gibanja QAnon, ki združuje sledilce teorij zarot. Po napadu na kongres so ga oblasti aretirale, na sodišču je priznal kaznivo dejanje oviranja uradnega postopka in dobil kazen 41 mesecev zapora, ki pa so mu jo skrajšali.

Na sojenju je dejal, da ne bi smel vstopiti v kongres in med sklicevanjem na Jezusa Kristusa, Budo, Mahatmo Gandija priznal, da častni možje priznajo svoje napake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

