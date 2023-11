Mercator naj bi prevzel Tuš

Transakcija je po neuradnih podatkih vredna okoli 30 milijonov evrov, kupec pa bo moral pridobiti še soglasje agencije za varstvo konkurence

V slovenski trgovini se obetajo velike spremembe. Mercator oziroma njegov lastnik, hrvaška skupina Fortenova, bo po neuradnih podatkih Dela in Financ namreč danes prevzel maloprodajo in veleprodajo Tuša, ki je že nekaj časa v velikih težavah. Transakcija je vredna okoli 30 milijonov evrov.

Kot poročata časnika, sta v zaključku prodajnega postopka trgovske verige Tuš, ki je v 80-odstotni lasti sklada Alfi in 20-odstotni lasti Mirka Tuša, ostala dva ponudnika, na koncu pa je bila Fortenova prepričljivejša. Ponudila je tudi nekaj višjo kupnino od nemške trgovske verige Rewe.

Po neuradnih informacijah časnikov bo Fortenova prevzela maloprodajo Engrotuš in veleprodajo Cash & carry, medtem ko bodo drogerije ostale v lasti družine Tuš. Nepremičnine naj bi ostale skladu Alfi oziroma upnikom Engrotuša. Slednji se je namreč razdolžil tudi s prodajo nepremičnin.

Kupec bo moral pridobiti še soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), saj ima Mercator največji, približno četrtinski delež na trgu, Tuš pa zaseda dobro desetino trga. Po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence se šteje, da ima podjetje prevladujoč položaj, če njegov tržni delež na slovenskem trgu presega 40 odstotkov, če gre za dve ali več podjetij, pa mora biti ta delež višji od 60 odstotkov.

Mercator ima po javno dostopnih podatkih okoli 460 prodajnih enot, Tuš pa približno 260.

Časnika pišeta še, da nobeno od podjetij ni v dobrem finančnem stanju. Mercator sicer še ni objavil poročila o lanskem poslovanju, iz baze Gvin pa je, tako Delo, razvidno, da je trgovec lani v Sloveniji zabeležil 10,4 milijona evrov izgube. Matična družba Mercator je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 1,26 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke več kot predlanskim, dobiček iz poslovanja pa se je zmanjšal za petino na 24,4 milijona evrov.

Engrotuš je medtem lani ustvaril 480,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4,6 odstotka več kot leto prej, medtem ko je dobiček iz poslovanja upadel z 9,1 na 1,7 milijona evrov. Podjetje je ob tem zabeležilo čisto izgubo v višini 6,3 milijona evrov (leto prej s čistim dobičkom v višini 4,3 milijona evrov), je razvidno iz objave na Ajpesu. Glede na podatke na svoji spletni strani ima 2600 zaposlenih.

Znamko Tuš je leta 1989 z odprtjem prve trgovine v Slovenskih Konjicah ustvaril Mirko Tuš, ki je dolga leta veljal tudi za najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost Skupine Engrotuš je trgovina, ki jo dopolnjujeta dejavnosti gostinstva in nepremičnin. V preteklosti se je skupina ukvarjala tudi s kinematografijo, komunikacijami (Tušmobil) in energetiko (Tuš Oil).

S svetovno finančno in gospodarsko krizo so se pokazale tudi finančne težave te skupine, sledile so odprodaje določenega premoženja, pa postopki preventivnega prestrukturiranja Tuš Holdinga in družb Engrotuš in Tuš Nepremičnine. Z nakupi terjatev je konec leta 2020 več kot 80-odstotni lastnik skupine Tuša in njegov upravljavec postal sklad Alfi. Direktor Engrotuša je danes Dušan Mitič, prokurist pa sin Mirka Tuša Andraž Tuš.