Kljukasti križ na vratih Judovskega centra v Ljubljani

Svastika na Križevniški

Na vratih Judovskega centra na Križevniški ulici v Ljubljani so neznanci narisali kljukasti križ oziroma svastiko in jo enačili z Davidovo zvezdo, ki sicer krasi tudi izraelsko zastavo. Inštitut 8. marec, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografijo omenjenega incidenta, je ob tem zapisal, da je enačenje verskih skupnosti z ravnanji zločinskega režima "nedopustno in sporno". "Nesprejemljivi so tudi tovrstni zapisi na vratih Judovskega centra v Ljubljani," so še pridali v inštitutu.