Zaščitite žrtve posilstev!

Namesto da bi žrtve spolnih napadov uživale najvišjo stopnjo zaščite, jih pravosodni postopki pogosto dodatno razčlovečijo

Protest proti kulturi posilstva par dni preden je sodišče peterico fantov oprostilo obtožbe, da so na pokopališču skupinsko posilili 15-letno dekle. Ljubljana, 8. maj 2023

© Borut Krajnc

Marca lani sta v središču Ljubljane moška posilila dekle, ki se je iz nočnega kluba odpravilo na avtobusno postajo. Kaznivo dejanje je posnelo več varnostnih kamer, ki so potrdile, da se je žrtev upirala, posilstvo je potrdil ginekološki pregled, dokazno gradivo je bila tudi semenska tekočina storilcev v žrtvi in na njej in slabo leto dni kasneje sta bila kosovska državljana obsojena na šest let zapora in petletni izgon iz države. Višje sodišče pa je zdaj sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Kako je to sploh mogoče? Ali drži občutek, da je odstotek razveljavljenih obsodb za posilstvo res odstopajoče višji od splošnega? In zakaj je tako ravno na področju kazenskega prava z najobčutljivejšimi žrtvami, kjer bi kazenski postopki morali potekati kar se da hitro in učinkovito?