Švedska je opomin, kako pomembno je negovati javno šolstvo

Na minskem polju

Za Švedsko je bil do začetka devetdesetih let značilen dobro urejen sistem javnega šolstva, danes pa približno 15 odstotkov osnovnošolskih otrok in 30 odstotkov srednješolcev obiskuje tako imenovane svobodne šole – šole, ki jih vodijo zasebniki, tudi ogromne družbe, a so v celoti financirane z javnim denarjem. To pa, ugotavljajo Švedi, prinaša številne težave. Podjetjem, ki vodijo šole, je več kot do blaginje učencev do – dobička. Posledice so očitne: mednarodne primerjave znanja kažejo zniževanje izobraževalnih standardov na Švedskem, neenakost med učenci, ki obiskujejo zasebne šole, in učenci, ki obiskujejo javne šole, pa je vedno večja. Kot poroča britanski časnik The Guardian, se je šolska ministrica Lotta Edholm odločila, da bo na tem področju izpeljala temeljito reformo.