Kako se otresti tesnega objema ZDA?

IZJAVA DNEVA

"Resnični izziv zahodnega sveta je veliko bolj praktičnega in preživetvenega značaja, saj vključuje iskanje načina, kako bi se države v prihodnje lahko izognile eksistenčnemu pritisku, ki so ga ZDA na katerokoli državo »odpadnico« pripravljene izvesti v hipu, ko pokaže najmanjše znake umikanja podpore geopolitičnim interesom ZDA. Ključno geopolitično vprašanje današnje dobe je, kako se otresti tesnega objema ZDA, ki tako rekoč za katerokoli državo pomeni bodisi objem življenja bodisi objem smrti. Situacija v Gazi, kakorkoli grozovita, zahodnemu svetu ponuja priložnost, da s složnim, koordiniranim in solidariziranim nastopom odpora globalni hegemoniji ZDA raziskuje možnosti alternativnega svetovnega reda."

(Kolumnistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da ZDA tako rekoč za katerokoli državo pomenijo bodisi objem življenja bodisi objem smrt)