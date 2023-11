»Večina Golobovih kritikov se ne zaveda, da premier nima alternative«

IZJAVA DNEVA

"Večina tvojih kritikov se ne zaveda — ti pa ja, verjetno —, da nimaš alternative. Pozabili so namreč, da so te ponesli na Gregorčičevo na krilih tvojega in svojega antijanšizma. Zdaj pa so tako vročekrvno proti tebi, da so totalno pozabili, zakaj so te hoteli, in bi se za to morda celo bili pripravljeni sprijazniti z zmagoslavno vrnitvijo tistega, ki ga prej niso prebavljali. Potem bi se pa tolažili s to modro mislijo, da ste politiki vsi isti."

(Kolumnist Marko Crnkovič v javnem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu oziroma kolumni v Večeru poudarja, da nad premierjem še ni obupal)