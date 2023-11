»Svet informacij se je temeljito spremenil, posebej za tiskane medije«

IZJAVA DNEVA

"Ljubezen do časopisov in revij mi je ostala vse do danes, čeprav se je svet informacij temeljito spremenil, posebej za tiskane medije. Kljub temu jih prebiram, posebej sobotne priloge, ki so tisto, kar bi morali v glavnem tiskani mediji biti: prinašajo komentarje, mnenja, ozadja, poglobljenost itd. Ponavljanje informacij, ki so dostopne prek interneta, pač nima smisla. Priloge se približajo zapisom v tujih medijih, pri čemer lahko sam to primerjam z Guardianom, ki sem ga donedavna lahko brezplačno prebiral. Žal pa je sedaj brezplačen dostop možen le do trideset člankov mesečno. Zato razmišljam, da bi Guardian poslej tudi sam plačeval."

(Kolumnist Ivan Lorenčič v Dnevnikovi kolumni o ljubezni do časopisov in revij)