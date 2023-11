»Obstaja visok standard človekovih pravic, vendar le na papirju«

IZJAVA DNEVA

"Ločiti morava med razsvetljenskim konceptom Evrope in Evropsko unijo, kakršna dejansko je. Od razsvetljenskega koncepta v EU ni ostalo prav dosti. Obstaja visok standard človekovih pravic, vendar le na papirju. Prav na primeru migrantov se najbolje vidi, kako ti standardi padajo. Praviloma se jih obravnava kot nevarnost in ne kot potencialno pridobitev. Poglejmo, kako se dela v Sloveniji, humanitarno katastrofo v ljubljanskem azilnem domu, in vidimo lahko, da od človekovih pravic tu ni ostalo prav dosti."

(Filozof in sciolog dr. Igor Ž. Žagar v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo ugotavlja, da se je treba vrniti na razsvetljenska izhodišča svobode izražanja, da bi lahko ubranili koncept demokracije in temeljnih človekovih pravic)