»Tesla je sanjal o transnacionalni, brezrazredni konfederaciji človeštva«

»Tesla je sanjal o transnacionalni, brezrazredni konfederaciji človeštva«

IZJAVA DNEVA

"Svetlobna leta oddaljena od socializma sovjetskega tipa ali od Titove poznejše 'mehkejše diktature'. Po Tesli bi morala mednarodna enakopravnost temeljiti na univerzalno zagotovljenem dostopu do neoporečnih virov energije, na podlagi česar bi se lahko razvila ustrezna globalna demokratična družba. Sanjal je o transnacionalni, brezrazredni konfederaciji človeštva, kjer bi bile vsiljene ekonomije pomanjkanja dokončno odpravljene in bi bil vsakomur (sistemsko in arhitekturno) zagotovljen enakopraven dostop do obnovljive energije, zdrave prehrane, čiste pitne vode in svobodne izobrazbe."

(Tibor Hrs Pandur, urednik in prevajalec knjige Nikola Tesla: Korespondenca z J. P. Morganom & Co, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, kakašna je bila vizija prihodnosti Nikole Tesle)