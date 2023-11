RTV / »Če vladne pomoči ne bo, nam grozi zelo resno zmanjšanje programa«

IZJAVA DNEVA

"Zdaj iščemo kompromise, zmanjšujemo program, iščemo možnosti, kako bi se kje kaj dalo rešiti. V resnici pa ti naši programski načrti visijo v zraku. Ambiciozno smo se ga lotili ne glede na to, da vemo, da financ nimamo urejenih. Upamo, da se bo kaj rešilo. Rekla bi, da je moj pristop realistično ambiciozen. Nismo vrgli puške v koruzo, trudimo se, da bi iz tega malega, kar imamo, nekaj ustvarili. In upamo, da je to le prehodno obdobje, po katerem bo posijalo sonce, se prižgala neka luč."

"Če vladne pomoči ne bo, nam grozi zelo resno zmanjšanje programa. Tako zelo resno, da si niti ne upam predstavljati položaja, ko se bomo morali odločiti, ali bomo pokrivali olimpijske igre ali jih ne bomo. Jaz si zelo želim, da bi imeli gledalci možnost videti olimpijske igre. Če pride do tega, bodo tudi vse druge oddaje na prepihu. Oddaje, katerim se nikoli ne bi želeli odpovedati."

(Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat o tem, kakšno je trenutno finančno stanje RTV Slovenija, ter o možnostih vladne pomoči; v intervjuju za siol.net)