»Koalicija je očitno dojela, da je treba umiriti in obvladati Goloba«

IZJAVA DNEVA

"Zadnji sestanek koalicijskih strank je bil očitno uspešen. To dokazujejo vsaj tri stvari. Najprej to, da je Golob odstopil od ideje o rekonstrukciji vlade. Drugi dokaz je, da je Golob v zadnjem tednu skoraj neviden. Tretji pa je dejstvo, da Golob že tako rekoč cel teden dni ni dal nobenega avtogola. Niti vladi. Niti Gibanju Svoboda. Niti sebi. Kar je glede na preteklo obsesijo nedvomno uspeh. Tako velik uspeh, da smo skorajda vsi pozabili, kako razburjeni smo bili zaradi vlade in Goloba še pred tednom dni. Ko je Janša že napovedal predčasne volitve. In ko so potekale zagrete razprave, ali ima Golobova vlada sploh še prihodnost."

"Koalicija je očitno dojela, da vrag jemlje šalo. Da je treba umiriti in obvladati Goloba. Kar je bila pravilna presoja. Koalicija je uporabila svojo moč in postavila Goloba pred dejstvo. Morda celo v smislu: umiri se ali pojdi. V izjavah za novinarje po sestanku so bili obrazi vodij koalicijskih strank povedni: kljub verbalnemu poudarjanju, da je koalicija močna in enotna, ni bilo na nobenem obrazu nasmeha. Niti drobnega nasmeška. Golobova zagotovila o močni in enotni koaliciji je demantirala odsotnost nasmehov."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o tem, da ima Robert Golob moč le, če ima podporo poslancev koalicije)