»Politiki so nezmožni misliti inteligentno in strateško, reagirajo kot najstniki na videospot«

IZJAVA DNEVA

"Še mesec in pol nazaj se je zahodna politična vrhuška po tihem strinjala, da je Netanjahu diktator, izražala svojo 'zaskrbljenost' nad erozijo pravne države (ki sicer za Palestince ni nikoli veljala), upala, da ga bo pregnala politična opozicija. Potem se je Netanjahuju prikazala Marija: Hamas. In zahodni svet je v trenutku pozabil, kdo je Netanjahu, kaj počne s Palestinci on in pred njim večina izraelskih politikov od leta 1948 naprej."

"Politične reakcije prvih dveh tednov so pokazale, da je politika v izvornem pomenu besede urejanja javnih zadev mrtva. Politiki so nezmožni misliti inteligentno in strateško, reagirajo kot najstniki na videospot: napihnejo se in bolščijo v število všečkov pod njihovimi imeni. Ob Hamasovem napadu so se skušali pokazati kot odločni. Ne državniški, ne premišljeni. Podkurili so internetne srčke."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da je zahodni svet v trenutku pozabil, kdo je izraelski predsednik Netanjahu)