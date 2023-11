Škodljivo za okolje / Prepoved oglasa za terenca, ki je bil posnet v Sloveniji

Oglaševalski nadzornik Združenega kraljestva je prepovedal Toyotin oglas zaradi neupoštevanja vpliva na okolje. Posnet je bil med drugim tudi na robu Triglavskega narodnega parka v Sloveniji.

Oglaševalski nadzornik Združenega kraljestva (Advertising Standards Authority – ASA) je prepovedal dva Toyotina oglasa zaradi neupoštevanja vpliva na okolje. V poročilu je nadzornik zapisal, da so bili oglasi za SUV (mestna terenska vozila) ustvarjeni "brez odgovornosti do družbe". To je prvič, da je ASA blokiral oglas SUV na podlagi kršitve družbene odgovornosti na področju okolja, poroča britanski časnik The Guardian. Omenjeni oglas pa je bil posnet v Sloveniji, in sicer na robu Triglavskega narodnega parka. V ozadju namreč lahko opazimo najvišji vrh Karavank Stol in Mežaklo, avtomobili znamke Toyote pa se med drugim peljejo po strugi Save Dolinke. Kasneje je videti tudi nekaj kadrov, posnetih v Ljubljani.

Toyotin oglas, posnet na ljubljanskih cestah

Iz Javnega zavoda Triglavski narodni park so nam sporočili, da so si omenjeni oglas podrobneje ogledali in “z veliko gotovostjo” ugotavljajo, da je posnet “zunaj meja Triglavskega narodnega parka in ne v Triglavskem narodnem parku”.

Regulator je prepovedal oglasa, ki sta bila prvič objavljena v kampanji leta 2020: plakat in videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, kjer na desetine avtomobilov Toyote Hilux vozi po brezpotju, vključno z reko, medtem ko narator posnetek opisuje kot "enega od pravih spektaklov narave". Vozila se nato priključijo cesti in se peljejo skozi urbano območje, glas v ozadju pa nadaljuje: "Toyota Hilux. Rojena za potepanje." Prej omenjeni oglasni plakat pa prikazuje dva terenca v ospredju, ki jima sledi roj drugih, ki prečkajo skalnat teren nad oblakom prahu.

Pritožbo je vložila organizacija Adfree Cities, mreža različnih okoljevarstvenih skupin, ki poskuša umakniti oglaševanje iz javnih prostorov. V sodelovanju z britansko agencijo Badvertising so trdili, da omenjeni Toyotini oglasi upravičujejo okolju škodljivo vedenje, saj oglašujejo storitev z visoko vsebnostjo ogljika.

Toyotin oglas, posnet na robu Triglavskega narodnega parka

ASA je razsodila, da so oglasi "dopuščali uporabo vozil na način, ki ni upošteval njihovega vpliva na naravo in okolje" in niso bili ustvarjeni "z občutkom odgovornosti do družbe".

Veronica Wignall, ena od direktoric organizacije Adfree Cities, je povedala: "Toyotini oglasi popolnoma zanemarjajo naravo in podnebje, saj prikazujejo ogromna vozila, ki močno onesnažujejo okolje in se s hitrostjo vozijo skozi reke in divje travnike."

Wignall je dejala, da obstaja razkorak med načinom oglaševanja vozil SUV – kampanje jih pogosto prikazujejo v neugodnih okoljih – in dejanskim stanjem, v katerem se večinoma vozijo. Raziskave so pokazale, da so tri četrtine novih vozil SUV v Združenem kraljestvu registrirane za prebivalce mestnih območij. "To je cinična uporaba narave za promocijo nečesa, kar naravi izjemno škoduje," je dodala.

Dejala je: "Ta sodba je dober trenutek za razmislek o omejitvah, ki jih lahko stori regulativni organ," pri čemer je opozorila, da se organ pri spremljanju oglasov glede morebitne škode zanaša na civilno družbo. "Organ ASA lahko ukrepa le v primeru oglasov, ki so škodljivi za okolje zaradi kršitev oglaševalskih kodeksov ... Vendar je škoda, ki jo povzroča oglaševanje z visoko vsebnostjo ogljika, veliko večja," je še poudarila.

"Oglaševanje SUV-jev povečuje povpraševanje po velikih avtomobilih, ki porabijo veliko goriva in močno onesnažujejo okolje, ravno zdaj, ko si želimo varnejših in čistejših ulic ter dostopnega nizkoogljičnega prometnega sistema," je izpostavila Wignall in dodala, da podobno velja tudi za oglaševanja mesa in mlečnih izdelkov.

Britansko vlado je pozvala, naj s prepovedjo oglaševanja v slogu tobačnih izdelkov "pri viru ustavi visokoogljično oglaševanje". "Podobno podnebni zlom vse bolj škoduje zdravju v Združenem kraljestvu, pa tudi očitno po vsem svetu."

Agencija ASA je že izdala osnutek sodbe, ki je zaradi družbene odgovornosti prepovedala oglase za terensko vozilo Land Rover Defender leta 2021, nato pa jo je preklicala.

Tiskovni predstavnik Toyote pa je ob tem dejal: "Toyota ne odobrava ravnanja, ki škoduje okolju. V zadnjih treh desetletjih Toyota ni bila le ena od vodilnih na področju zmanjševanja emisij ogljika, temveč je tudi delila na stotine brezplačnih licenc, s katerimi je drugim omogočila uporabo svoje tehnologije elektrifikacije."

"Toyota v okviru svoje široke globalne ponudbe vozil skrbi za stranke, ki potrebujejo možnost mobilnosti za zanesljivo uporabo na najtežjih terenih - za ljudi, ki delujejo na terenu in v oddaljenih okoljih," so še zapisali pri proizvajalcu avotmobilov in dodali, da so bili posnetki v oglasu "posneti na zasebnem zemljišču v tujini, na lokaciji zunaj Združenega kraljestva, z dovoljenjem in v okolju, ki ni ekološko občutljivo". Dodal je, da so bile v plakatnem oglasu uporabljene računalniško ustvarjene podobe, zato "niso imele vpliva na okolje".

Vozila SUV v zadnjih letih v Združenem kraljestvu postala zelo priljubljena in predstavljajo skoraj tretjino vseh prodanih vozil. V Evropi je delež SUV-jev med registriranimi novimi avtomobili letos dosegel rekordnih 51 odstotkov.

Učinek naraščajoče prodaje vozil SUV in dejstvo, da so običajno težja od tradicionalnih avtomovilov, ki so jih kupovali prej, pomeni, da ima povprečen avtomobil z običajnim motorjem, kupljen leta 2023, višje emisije ogljika kot leta 2013.

