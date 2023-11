»Treba je dvomiti o vseh uradnih zgodbah«

IZJAVA DNEVA

"Treba je dvomiti o vseh uradnih zgodbah, torej tudi o uradni zgodbi o atentatu na Kennedyja. Pa še nekaj je, kar se vidi v vseh teorijah zarote – enostavno ljudje niso pripravljeni kupiti poceni smrti velikih zgodb, velikih življenj. Če je življenje veliko, bohotno, in to življenje spremljajo največje osebnosti tistega časa, potem mora biti tudi smrt zelo vratolomna, bombastična in velika zgodba. To je jasno pri JFK-ju, to je jasno pri princesi Diani, se pravi, samo idiot kupi zgodbo, da je en totalni luzer Lee Harvey Oswald, ki mu v življenju absolutno nič ni uspelo, samo tista dva strela v Dallasu, res sam zadevo izpeljal."

(Profesorica in antropologinja Karmen Šterk s Fakultete za družbene vede (FDV) o teorijah zarot v atenatatu na Johna F. Kennedyja; via MMC RTV Slovenija)