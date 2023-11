Kdo vleče niti pri koncesijah

Kdo se iz stranke Svoboda ukvarja z rudninami oziroma koncesijami?

Marko Maver leta 2019, ko je bil državni sekretar

© Vlada RS

Eden ključnih ljudi na ministrstvu za naravne vire, ki je od aprila letos pristojno za rudarstvo (prej ministrstvo za infrastrukturo), je po naših informacijah Marko Maver. Maver je bil v Šarčevi vladi (2018-2020) državni sekretar okoljskega ministra Simona Zajca, ki je na ministrskem mestu marca 2019 nasledil Jureta Lebna. Leben je namreč odstopil zaradi afere z maketo za 2. tir Koper-Divača, ki je bila naročena na nenavaden način, poleg tega pa neverjetno draga. Maver sicer velja za enega najtesnejših političnih spremljevalcev Lebna v stranki Zelena dejanja, iz katere je januarja 2022 nastala Golobova stranka Gibanje Svoboda. Maver je bil recimo eden od štirih, ki so maja 2021 stali za Lebnom na predstavitveni novinarski konferenci stranke Zelena dejanja, ki da bo, kot je takrat napovedal Leben, iskala »ravnovesja med kakovostnim razvojem in ohranjanjem okolja«. Pod Golobovo vlado je bil Maver sprva zaposlen v kabinetu ministra za naravne vire Uroša Brežana in vezan na njegov mandat. Julija letos, torej nekaj mesecev pred odslovitvijo ministra Brežana, je Maver »vezanost« na ministra prekinil in iz kabinetne zaposlitve prešel v delovno razmerja na direktoratu za naravo.