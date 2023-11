Življenjepis Boruta Pahorja / Od pekla do raja

Življenjepis in modre misli prvega estradnika med slovenskimi politiki, ki mu je uspelo med vsemi slovenskimi politiki zbrati največ visokih funkcij

Zmaga je začetek, prva knjiga nekdanjega predsednika Boruta Pahorja – zatrjuje, da jo je pisal sam, in nimamo razlogov, da mu ne bi verjeli – je izšla pri založbi Beletrina. Avtor bo podpise delil v soboto na Slovenskem knjižnem sejmu, v pripravi pa je tudi manjša turneja po državi. Na zadnji strani knjige je natisnjena Diareja Tomaža Lavriča, ki jo je ta leta 2015 ob prejetju državnega odlikovanja podaril takratnemu predsedniku Pahorju. Klic »So what!« ima dolgo brado, nastal je, ko je Pahor na položaju predsednika vlade po uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo nogometašem očistil kopačke. Na vrtanje novinarjev, zakaj je to storil, je odgovoril s tema besedama. Diareja se je na platnicah knjige znašla na izrecno Pahorjevo željo.

© Gašper Lešnik

Pisanje spominov je poseben literarni žanr. Še bolj poseben pa je, če se tega posla lotijo politiki, ljudje, ki želijo na takšen način postaviti piko ali pa zgraditi mavzolej. O svoji politični karieri so tako pisali (ali pa se z zapisanim vsaj strinjali) Margaret Thatcher, Barack in Michelle Obama, Winston Churchill, Nelson Mandela, Malcolm X, Joschka Fisher – seznam je skorajda neskončen, sega vse do Julija Cezarja, ki je napisal Komentarje galskih vojn, v katerih je kot v pripovedi opisal rimsko osvajanje Galije in to storil, logično, precej pristransko.