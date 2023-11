Študenti ljubljanske Filozofske fakultete so protestno brali palestinsko poezijo

Poezija kot sredstvo upora

Pesnik palestinskega rodu Mohamed Abdul Munem, ki je v Slovenijo pobegnil pred vojno v Siriji, in Aiko Zakrajšek, študentka Filozofske fakultete in ena od organizatorjev protestnega branja poezije

»Ko si pripravljaš zajtrk, misli na druge – / ne pozabi nahraniti golobov. / Ko vodiš svoje vojne, misli na druge – / ne pozabi na tiste, ki si želijo miru. / Ko plačuješ račun za vodo, misli na druge – / tiste, ki jih napajajo oblaki. / Ko se vračaš domov, v svoj dom, misli na druge – / ne pozabi na ljudi v šotorih. / Ko greš spat in šteješ zvezde, misli na druge – / nekateri nimajo kje spati. / Ko se osvobajaš v metaforah, misli na druge – / tiste, ki so izgubili pravico do besede. / Ko misliš na oddaljene druge, pomisli nase – / reci: ko bi le bil sveča v temi.«