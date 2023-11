»Načela in vrednote predsednice so včasih tudi problematični«

IZJAVA DNEVA

"Ne želi biti instagramsko všečna, kot je to počel njen predhodnik, ki je bil zaradi takega pristopa na eni strani zelo priljubljen, na drugi pa se je soočil tudi z marsikatero dvignjeno obrvjo. Predsednica Nataša Pirc Musar s premislekom odmerja svoje pojavljanje na prireditvah, ki naslavljajo pomembna družbenopolitična vprašanja ali specifične družbene skupine. Načela in vrednote Nataše Pirc Musar, ki sodijo v prevladujoči liberalni repertoar, so včasih vendarle tudi problematični. To se je na primer izkazalo v primeru aktivistke Sare Štiglic, ki je bila v njeni ekipi, vse dokler je v imenu svobode govora zagovornikov prepovedi splava ni izločila."

(Politolog Marinko Banjac o prvem letu mandata Nataše Pirc Musar, ki je postavila institut predsednice države v okvir, ki je za večino javnosti sprejemljiv; via Dnevnik)