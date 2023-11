»Vse incidente mladostniškega nasilja smo doslej obravnavali na isti način«

IZJAVA DNEVA

"Vse incidente mladostniškega nasilja smo doslej obravnavali na isti način. Namreč kot nekakšne individualne deviacije, ki jih je mogoče zreducirati na individualne zgodovine posameznikov. Na njihova konkretna individualna okolja. Na njihove individualne ekscese. In kar je še podobnega. In da je to mogoče na individualni ravni tudi rešiti. Z individualnimi ukrepi. Individualnimi postopki. Individualnimi sankcijami. Individualnimi terapijami. In podobno."

"Tistih, ki poznamo delovanje potrošniških družb, dogodek ni presenetil. Družbe z narcisistično socializacijo proizvajajo posameznike brez moralnega imperativa."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o tem, ko so dijaki Dijaškega doma Lizike Jančar v Mariboru pred dnevi z zračno puško streljali na psihiatrične bolnike)