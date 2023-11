RTV / »S temi 10 milijoni evrov bo mogoče postaviti neki programski in finančni načrt«

IZJAVA DNEVA

"Gre nedvomno za olajšanje, rekel bi, da brez teh 10 milijonov evrov bi se vsi skupaj spraševali, kako sploh nadaljevati in ali sploh nadaljevati, ali ne bi bil primernejši kakšen drug, na primer grški scenarij (leta 2013 so ukinili tamkajšnjo javno radiotelevizijo ERT). S temi 10 milijoni evrov bo mogoče postaviti neki programski in finančni načrt, še vedno, poudarjam, pa za primerljiv program, kot je letošnji, se pravi program, za katerega bi si vsi verjetno želeli, da bi bil boljši, modernejši, bo zmanjkalo v naslednjem letu vsaj osem milijonov evrov. Če pa bi hoteli prenašati še olimpijske igre in jih spremljati ter komentirati in evropsko nogometno prvenstvo, pa nam najbrž manjka še dodatnih pet. Skratka, olajšanje nedvomno, vse finančne težave pa s tem še zdaleč niso rešene,"

(Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici v oddaji Arena na TV Slovenija o tem, da bo vlada RTV Slovenija za letošnje in prihodnje leto zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnostne manjšine, in sicer še letos pet milijonov evrov in prihodnje leto dodatnih deset milijonov evrov)