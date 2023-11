Kdo so najvplivnejši Evropejci?

Lestvica bruseljskega medija Politico

Najverjetnejši novi poljski premier Donald Tusk bo najvplivnejša evropska osebnost v letu 2024, je v svojem letnem izboru v torek odločil bruseljski spletni portal Politico. Na seznamu visoko kotirajo še italijanska premierka Giorgia Meloni, guvernerka ruske centralne banke Elvira Nabiullina in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Politico je Tuska, ki je s širokim zavezništvom nedavno premagal vladajoče konservativce, označil kot borca za demokratično in moderno Poljsko. Četudi ima aktualni premier Mateusz Morawiecki trenutno mandat za sestavo nove vlade, pa najverjetneje ne bo uspel dobiti večine, tako da ga bo na čelu vlade nasledil Tusk.

Njegov volilni uspeh predstavlja zmago za sredinske sile v EU, kot piše Politico pa je to najbolj čutiti v Bruslju, saj so odnosi med organi EU in Varšavo v zadnjih letih izrazito zaostreni.

V ostalih kategorijah je na prvem mestu seznama osebe dejanj Meloni, ki da ni uresničila napovedi o Italiji kot novem problematičnem otroku EU.

Razdiralka leta bo po izbiri Politica Nabiullina, ki uspešno vodi rusko centralno banko v času, ko se država sooča z obsežnimi sankcijami zaradi njene agresije v Ukrajini. Od tega, kako uspešna bo pri obvladovanju inflacije in stabilnosti rublja, je odvisna usoda tako Rusije kot Ukrajine.

Na vrhu seznama sanjačev pa je letos Volodimir Zelenski. Politico ukrajinskega voditelja primerja z britanskim premierjem v času druge svetovne vojne Winstonom Churchillom, borcem za pravice temnopoltih Američanov Martinom Lutherjem Kingom Jr. in prvim predsednikom Južne Afrike po padcu apartheida Nelsonom Mandelo. Leto 2024 bo zanj vsekakor leto izzivov, saj se bo poleg vojne moral spopasti tudi z volitvami.

Na seznamu Politico 28 letos ni Slovencev, nazadnje je pred dvema letoma ta čast doletela predsednika zveze evropskih nogometnih zvez Uefa Aleksandra Čeferina, ki je takrat zasedel sedmo mesto na seznamu razdiralcev.