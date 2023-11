»Uničenje je nepredstavljivo, takega še ni bilo«

IZJAVA DNEVA

"Uničenje je nepredstavljivo, takega še ni bilo. Po koncu te vojne bodo potrebna leta in leta, da bomo obnovili Gazo, kjer so le še ruševine. Ti spopadi so prizadeli prav vse Palestince, vse civiliste. Prav nikogar ni, na kogar vojna ne bi vplivala. Morda so izgubili ljubljeno osebo, otroka, sorodnika ali dom. Več kot 50 odstotkov domov je popolnoma porušenih. Več kot 50 odstotkov prebivalcev Gaze je notranje razseljenih. Vojna je vplivala na vse. Ljudje nimajo kam iti, saj so ostali brez doma. V več kot 50 dneh nenehnega stopnjevanja vojne je bilo porušenih tudi veliko šol. Ne morem si predstavljati, kako bo po koncu te vojne. Učenci se ne bodo mogli vrniti v šolo, saj so številne šole uničene."

"Moje sporočilo mednarodni skupnosti je, da se to nasilje nadaljuje že več kot 50 dni in palestinski civilisti plačujejo najvišjo ceno tega nasilja. Več kot 15 tisoč ljudi je bilo ubitih, več kot 40 odstotkov ubitih je otrok. Pravzaprav 70 odstotkov ubitih je otrok, žensk ali starejših ljudi. Polovica prebivalcev Gaze je izgubila dom. To nasilje se mora končati."

(Nibal Farsah, predstavnica humanitarne organizacije palestinski Rdeči polmesec, ki dela na sedežu organizacije na Zahodnem bregu, o humanitarni katastrofi v Gazi; za Globus na TV Slovenija)