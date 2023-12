Airbnb / Nepremičninski divji zahod

Oddajanje stanovanj turistom se je zažrlo v stanovanjski trg in cene so strmo narasle. To je tako donosno, ker so davki smešno nizki.

Ponudniki stanovanj na Airbnbju v Ljubljani so avgusta 2019 v povprečju računali 83,77 evra na noč, letos pa 135,30 evra, torej dobrih 60 odstotkov več.

Če bi se danes sprehodili po prestolnici, zlasti po središču mesta, bi ob vhodnih vratih hiš naleteli na majhne sive in črne varnostne skrinjice. Na nekaterih vhodih jih je mogoče našteti več kot deset. V teh malih skrinjicah se skrivajo ključi nastanitev, ki jih turisti najamejo na spletnih rezervacijskih platformah, kot sta Airbnb in Booking. V Ljubljani, kjer so cene stanovanj vsako leto višje, vzporedno z njimi pa so vse višje tudi najemnine, so se namreč ponudniki kratkoročnih turističnih najemov močno zažrli v nepremičninski trg. Država jim je zadnje desetletje dovolila ribariti v kalnem, davki so nizki, nadzora nad njimi praktično ni bilo, tako je še danes. A zakaj? Verjetno zato, ker so vsi, ki imajo malo več denarja, želeli sodelovati pri tem lovu na zaslužek. Med njimi so tudi uradniki, politiki, predvsem pa so ta način izkoristili premožni, ki so v času nizkih obrestnih mer iskali boljše naložbe. In zaslužki na področju oddajanja so res izjemni.