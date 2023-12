Počitnikovanje pri družini Grims

Tudi poslanec Branko Grims s pridom izkorišča ugodnosti oddajanja nepremičnin turistom

Stranski posel družine Grims: Family Villa Bled, apartmajski objekt s sedmimi spalnicami, ki se sredi poletne sezone oddaja za okoli 600 evrov na noč

Kot so že konec oktobra prvi razkrili pri Necenzurirano, je poslanec SDS Branko Grims lastnik trinadstropne vile na Bledu, v naselju Zasip, dobra dva kilometra stran od Blejskega jezera, te zelo priljubljene turistične točke. Kupil jo je na javni dražbi leta 2014 za 238.000 evrov, jo v celoti prenovil in preuredil v apartmajski objekt, ki ima danes sedem spalnic, tri kopalnice, kuhinjo, jedilnico in teraso s pogledom na gore. Vilo zdaj njegova družina oddaja v turistične namene pod imenom Family Villa Bled, apartmaje pa oglašuje na spletnih platformah za oddajanje. Na Bookingu je vilo med poletno sezono mogoče najeti za okoli 600 evrov na noč.