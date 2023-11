Novi Golobovi kandidati za ministre

Premier Robert Golob je koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor

Vodja poslanske skupine stranke Gibanje Svoboda Borut Sajovic je v izjavi za medije po koncu koalicijskega sestanka dejal, da bo imena sporočil predsednik vlade, to pa bo storil "najbrž še danes". Imena kandidatov bo premier poslal v Državni zbor (DZ), v največji vladni stranki pa bodo "stvari v predpisanih zakonskih rokih pripeljali do zaslišanj in potem tudi do potrditve v DZ", je poudaril.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je dejal, da vsi trije manjkajoči ministri prihajajo iz kvote največje vladne stranke, pri izbiri pa zaupajo predsedniku vlade. "Vse nadaljnje komentarje bomo podajali po tem, ko bomo videli uradna imena v DZ," je dejal. Imena so po njegovih besedah znana, glede njihove izkušenosti pa je dejal, da "šole za politika ni, tudi za predsednika vlade ne". "Vendar verjamem, da se bodo vsi trije na svojih funkcijah zelo dobro znašli in iz tega vidika imajo podporo tudi SD," je dodal.

Po neuradnih informacijah TV Slovenija bo za ministra za naravne vire in prostor predlagan Jure Leben, minister za javno upravo naj bi postal Franc Props (magister poslovodenja in organizacije, pred vstopom v parlament pa je dve leti vodil Upravno enoto Litija), kmetijsko ministrstvo pa naj bi vodil Vojko Adamič, sicer županski kandidat največje vladne stranke na lanskih lokalnih volitvah.

Eno od imen, ki se ga je v javnosti omenjalo kot možni kandidat za ministra za javno upravo, je bil tudi Boštjan Koritnik, ki je to funkcijo opravljal v času vlade Janeza Janše. Zdaj ga po nekaterih informacijah sicer naj ne bi bilo med imeni, ki jih bo premier poslal v DZ.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han (SD) je dejal, da o kandidatih za ministre za zdaj ne ve nič. Glede Koritnika pa je dejal: "Kdo sem jaz, da bi sodil o ljudeh. Če so bili v prejšnji vladi, ne pomeni, da so slabi ljudje.".

