Kako RTV Slovenija rešiti iz finančne krize in kako krizi navkljub delati dober program?

Soočenje s stvarnostjo

Novinarka informativnega programa Maša Tomažin Hladen, je skupaj s kolektivom RTV SMO dobila nagrado Društva novinarjev Slovenije. Nagrado so dobili tudi zato, ker so se v času prejšnje vlade uprli političnem prevzemu javnega medija.

© Matjaž Rušt, DNS

Prejšnji petek je Društvo novinarjev Slovenije podelilo nagrade za izstopajoče novinarske dosežke. Dobili so jih najboljši debitanti, mladi novinarji, novinarke, pa fotografi in novinarka TV Slovenija Jelena Aščić za film Sarajevo, 1425 dni groze ter skupina avtorjev serije člankov o spolnem nasilju, ki so izhajali v Dnevniku. Najuglednejšo nagrado, nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva, je prejel nekdanji novinar in komentator Dnevnika Zoran Senković.