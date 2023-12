So mladi v Sloveniji bolj ksenofobni in seksistični kot mladi iz drugih držav?

Skrb zbujajoči podatki

Osnovnošolci v veliki meri sprejemajo stališča staršev. In če so ti nestrpni, so potem takšni tudi njihovi otroci (na fotografiji protest proti vzpostavitvi enote azilnega doma v Škofijah

© Borut Krajnc

Slovenija sodeluje v različnih mednarodnih raziskavah s področja vzgoje in izobraževanja, te preverjajo različne stvari, od bralne, matematične in naravoslovne pismenosti (takšna je mednarodna raziskava PISA) do mnenj mladih o pomembnih družbenih vprašanjih.