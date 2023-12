Slovenska vojska kupuje nove helikopterje, ki pa so kljub slavospevom neprimerni za reševanje

Ponos slovenskega neba

Helikopter AW139M italijanskega proizvajalca Leonarda

© Leonardo

V času popoplavne obnove in kozmičnih žarkov, v času, ko je razprava, ali naj se socialni transferji usklajujejo z inflacijo, skorajda razklala vladno koalicijo, si je Slovenska vojska pod poveljstvom obrambnega ministra Marjana Šarca privoščila nakup šestih helikopterjev. In to čeprav je država v zadnjem času že naročila štiri letala za gašenje in še eno dodatno vojaško taktično transportno letalo. Pred podpisom naj bi bila tudi približno 200 milijonov evrov vredna pogodba o nakupu novega sistema protiletalske obrambe.