Razcvet vojaške industrije pri nas

"Vojna se začne tu"

Protivojni transparent pred stavbo, v kateri se nahaja orožarsko podjetje Valhalla Turrets

© : pobuda proti militarizmu

Marko Peljhan je soustanovitelj podjetja C-Astral, ki izdeluje majhne brezpilotne sisteme. V poletnem intervjuju za Bloomberg Adria je opisal poslovni rezultat, ki ga je podjetje doseglo lani. »Z vidika prihodkov smo zrasli za 262 odstotkov, kar pomeni, da smo imeli 4,67 milijona prihodkov iz poslovanja. Prihodki od prodaje pa so s poldrugega milijona narasli na 4,07 milijona. Dobiček se nam je povečal z 90 tisoč na skoraj 400 tisoč evrov.« Kako je to mogoče? Prestrukturirali so podjetje, pravi, ga reorganizirali in veliko vlagali. »Drugi razlog pa je, da je celotna panoga zaživela zaradi vojne v Ukrajini.«