»Slovenci smo ponosni, če smo pametnejši od države«

IZJAVA DNEVA

"Ugotovimo lahko, da Slovenci nismo Skandinavci ali Danci. Njihova kultura je drugačna. Tam ne razumejo, da v Sloveniji posamezniki odgovornosti ne prevzamejo niti po tistem, ko je že na sodišču potrjena naša pravnomočna ugotovitev o kršitvi integritete. Na severu je samoumevno, da se to pač ne počne. Funkcionarji morajo preprosto uživati zaupanje javnosti. Ko to izpostavljam v Sloveniji, največkrat naletim na odziv, češ, Skandinavci so pač drugačni, in zdi se, da smo se odločili, da smo na Balkanu, ker nam je to priročno. Nagnjeni smo k temu, da se moramo za posel dogovoriti vnaprej, potem pa ga samo še formalno izpeljemo; da smo ponosni, če smo pametnejši od države, jo prinesemo okoli pri davkih ali pa pri obvodih. Pred približno dvajsetimi leti je bil v poročevalcu državnega zbora objavljen podatek, da sta Slovenija in Estonija korupcijsko najbolj odporni državi v tem delu Evrope. Estonija je v zavračanju korupcije v 20 letih izjemno napredovala in je danes v družbi Nizozemske in Nemčije, mi pa ostajamo na mestu, le pred tistimi na Balkanu, ki imajo Slovenijo za referenčno točko."

(Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da poskuša spremeniti kulturo slovenske družbe in izkoreniniti njeno toleranco do korupcije)