»Logar ni novi obraz«

IZJAVA DNEVA

"Logar je še najbližje temu, čemur bi lahko rekli novi obraz na desnici. Čeprav seveda ni nov. Dopuščam možnost, da je Logar za (še vedno) SDS-ovca še kar sprejemljiv in normalen tudi za ne preveč trmaste in fanatične desne volilce. En tak kao nadstrankarski Pahor, a na žalost brez karizme. Logar je znotraj SDS golob in temu primeren je tudi njegov status v jati jastrebov."

"Mislim, da se politično ne bo naredil - beri: osamosvojil -, tudi če se bo od Janše deklarativno in na strateško grd način ločil. Ali se vsaj ne bo povzpel na vrh. Za kaj takega je premalo ekstremen in za volilce nezanimiv. Malo bo premešal karte, kaj več od tega pa se ne bo zgodilo."

(Kolumnist Marko Crnkovič v kolumni za Večerovo prilogo V nedeljo o tem, da se Anže Logar ne bo politično osamosvojil)