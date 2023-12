»Vsi poudarjajo, kako je v popolnem kaosu edina rešitev močen politik. Na pladnju se vedno ponuja isto ime.«

IZJAVA DNEVA

"Vsi poudarjajo, kako je v popolnem kaosu edina rešitev močen politik. Na pladnju se vedno ponuja isto ime. Ime, ki v bistvu samo producira kaotične razmere. In mu vsakič znova ni nič jasno. Okej, v rokah imam skoraj vse medije, lansiral sem jim trojanske konje, za mano je armada vernikov, novi obrazi dokazano ne delujejo, prepričal sem vse, da nas še vedno usmerja globoka država, a na volitvah gladko izgubim. Kako je to mogoče? Zelo preprosto. V en glas zavračamo blef in laganje. Še najbolj pa volkove, ki se po potrebi spremenijo v ovce. Vsem borutom, anžetom, janezom in ostalim naj bo jasno, da smo volilci res lahko ovce, ampak na led ne gremo več."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da je paradoks vseh, ki govorijo o dialogu, enostavno v tem, da ne razumejo dialoga, temveč le monologe)