Premirje zdaj!

FOTO DNEVA

© Janez Zalaznik

Danes je na Trgu republike v Ljubljani potekala solidarnostna akcija za mir, ki sta jo organizirala Amnesty Slovenije in Protestival. Na miroljubnem protestnem shodu so se sodelujoči spomnili ubitih v izraelsko-palestinskem konfliktu in vnovič pozvali k trajnemu premirju.

© Janez Zalaznik