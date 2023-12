»Učitelji si očitno ne upajo ali ne znajo postaviti mej«

IZJAVA DNEVA

"Šola, ki naj bi bila nosilec socializacije in družbenega ozaveščanja, je zaradi politične korektnosti in pritiska staršev očitno že povsem odpovedala, učitelji si očitno ne upajo ali ne znajo postaviti mej. Tako so temeljni demokratični postulati, kot je enakost, postali stvar nedotakljivega 'osebnega mnenja', ne pa nevprašljiva podstat vsake debate, ne le državljanske vzgoje, ampak celotnega pouka. Če bo šlo tako naprej, bodo imeli starši in otroci kmalu osebna mnenja tudi o matematiki, o številkah."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da naj bi bila šola nosilec socializacije in družbenega ozaveščanja)