Zemlja se segreva hitreje kot kadarkoli prej

Površje Zemlje se je od začetka industrijske dobe segrelo za približno eno stopinjo Celzija. Že ta sprememba globalne temperature, ki se morda zdi majhna, ima pomemben vpliv na vremenske vzorce in podnebje na našem planetu.

Poplave v Medvodah 4. avgusta letos

© Luka Dakskobler

V članku z naslovom Vreli planet, ki ga najdete v posebni številki Mladine VRELI PLANET, novinar Matic Gorenc piše o tem, da se Zemlja segreva hitreje kot kadarkoli prej. "Vsako leto se stopi okoli 750 milijard ton ledu, 286 milijard ton se ga stopi na Grenlandiji, 127 na Antarktiki, 335 pa na ostalih ledenikih. V obdobju med letoma 1961 in 2016 smo na Zemlji izgubili 6 bilijonov kilogramov ledu."

2022 je bilo šesto najbolj vroče leto, odkar (od leta 1880) merijo temperaturo Zemljinega površja. Ne le to, vseh deset najbolj vročih let od začetka merjenja se je zgodilo od leta 2010 naprej.

"Površje Zemlje se je od začetka industrijske dobe segrelo za približno eno stopinjo Celzija. Že ta sprememba globalne temperature, ki se morda zdi majhna, ima pomemben vpliv na vremenske vzorce in podnebje na našem planetu. Največji rezervoarji toplote na Zemlji so svetovni oceani, ki potrebujejo veliko časa in veliko energije, da se segrejejo, hkrati pa seveda enako veliko časa, da se spet ohladijo. Zato znanstveniki opozarjajo, da bi, tudi če bi hipotetično jutri prenehali z zažiganjem vseh fosilnih goriv, posledice podnebnih sprememb čutili še kar nekaj desetletij," še piše Gorenc.

