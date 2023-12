Urbanija TV

Uroš Urbanija je postal odgovorni urednik informativnega programa na Planetu TV

Zbiralec funkcij in stolčkov Uroš Urbanija: šef vladnega urada za informiranje, pa direktor TV Slovenija, nekaj časa v.d generalnega direktorja RTV SLO, zdaj pa odgovorni urednik informativnega programa na Planetu TV

© Borut Krajnc

Janševa vlada ni skrivala apetitov, ko je šlo za medije. Povsem si je želela podjarmiti RTV Slovenija, posledice tega političnega prevzema to hišo pestijo še danes, načrtno je izčrpavala Slovensko tiskovno agencijo (STA), kot razkrivajo nedavno objavljena domnevna kratka sporočila, ki sta si jih pošiljala Janez Janša in davčni svetovalec Rok Snežič – objavili so jih pri Necenzurirano –, pa je Janša imel dejavno vlogo tudi pri prodaji Planeta TV. Ta je leta 2020 prešel v roke madžarske medijske skupine TV2, ki jo obvladuje krog podpornikov madžarskega premiera (in dobrega Janševega prijatelja) Viktorja Orbána.

Eden glavnih Janševih operativcev pri medijskih prevzemih je bil njegov zaupnik Uroš Urbanija. Ta je že za časa prve Janševe vlade zasedel položaj urednika notranjepolitične redakcije in namestnika odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije (STA). Po zamenjavi vlade se je udomačil na RTV Slovenija, kjer je postal odgovorni urednik multimedijskega centra, v času druge Janševe vlade je nato prevzel urednikovanje spletnega portala Siol.net, z nastankom Planeta TV pa dnevnoinformativne oddaje Danes. Spet je bil vpoklican leta 2015, ko je SDS zagnala projekt Nova24TV. Bil je eden od ustanovnih članov in odgovorni urednik te strankarske televizije.

V času zadnje Janševe vlade je nato postal glavni vladni piarovec. V tej vlogi je več kot 300 dni vodil finančno izčrpavanje STA in jo skoraj spravil v stečaj, po padcu vlade pa postal direktor TV Slovenija, kjer je njegov mandat spremljalo predvsem podivjano kadriranje in šikaniranje zaposlenih. Med drugim je, v povezavi s tedanjim generalnim direktorjem RTV Slovenija Andrejem Grahom Whatmoughom, 38 zaposlenim izdal opomin pred odpovedjo, ko so ti izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi. Zagovornik načela enakosti je nedavno še ugotovil, da je s tem, ko eni od zaposlenih ni dovolil dela od doma do dva dni na teden, čeprav so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli, do nje deloval diskriminatorno. Kot so zapisali pri zagovorniku, je javni zavod »zaposleno diskriminiral na podlagi njenega članstva v sindikatu«.

Z mesta direktorja je bil razrešen avgusta letos, karierno pot pa bo zdaj očitno nadaljeval kot odgovorni urednik informativnega programa na Planetu TV. Z začetkom meseca je na tem položaju namreč nadomestil dozdajšnjega urednika Mirka Mayerja.

Pri Društvu novinarjev Slovenije so ob imenovanju Uroša Urbanije zapisali, da je to »v posmeh novinarstvu in poslanstvu zavezanosti javnosti«. Izvršni direktor Planeta TV Pavel Stantchev pa je ob imenovanju izrazil prepričanje, da bo Urbanija informativni program vodil v »nadaljnjo rast, saj gledalci želijo spremljati neodvisno, strokovno poročanje na način, ki jim je blizu«. »Sprenevedanje, ki mu ni para,« so ob tem zapisali pri novinarskem društvu.

Lahko jim samo pritrdimo. Če kaj, je Urbanija v preteklosti že večkrat pokazal, da ga pri delu ne vodi želja po ustvarjanju profesionalnega novinarskega programa, pač pa povsem drugi interesi. Interesi, ki so praviloma usklajeni z interesi stranke SDS.