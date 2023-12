Platforma sodelovanja 2.0 / Še en debatni krožek na desnici

Nova "platforma sodelovanja"

Lojze Peterle politik, glasbenik in zaščitnik čebel

Slovenska ljudska stranka (SLS) in Nova Slovenija imata precej burno zgodovino. Predhodnica zadnje, Slovenski krščanski demokrati (SKD), ki jo je dolga leta vodil Lojze Peterle, se je leta 2000 združila s SLS, to pa je posredno pripeljalo do padca takratne vlade Janeza Drnovška in oblikovanja nove koalicije. Vodenje prehodne vlade je prevzel Andrej Bajuk iz nove SLS + SKD. Vendar so se v stranki kaj kmalu pojavila nesoglasja. Del stranke z Bajukom in Peterletom na čelu je zato ustanovil novo stranko, Novo Slovenijo, preostanek pa se je preimenoval nazaj v SLS. Ta je vseeno obveljala za pravno naslednico in lastnico znamke SKD.