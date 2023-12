Raziskava, ki kaže, da bi se morali resno pogovoriti o vzgoji in izobraževanju

Novo poslabšanje

Epidemija in zaprte šole gotovo niso pozitivno vplivale na znanje otrok in mladostnikov, a težave v slovenskem šolstvu so bistveno globje (na fotografiji protest s šolskimi torbami v času zaprtja šol)

© Borut Krajnc

Klasik sociologije, Francoz Émile Durkheim, je bil prepričan, da vzgoja in izobraževanje pomembno prispevata k stabilnosti in harmoniji v družbi. Šola po njegovem igra ključno vlogo pri prenosu družbenih norm in vrednot na mlajše rodove in ima integracijsko vlogo: uči nas, kako delovati v skupnosti, prispeva h krepitvi občutka pripadnosti in medsebojne solidarnosti. Družba, ki hoče biti strpna, še več, država, ki hoče sploh delovati, si mora zato zelo prizadevati, da ohranja visoko raven kakovosti šolstva. Če tega ne počne, se lahko sesede sama vase.