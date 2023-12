Raven kandidatov SDS za funkcije je vse nižja

Pravnica iz Zavoda Open in Pravne mreže za varstvo demokracije Barbara Rajgelj

Prejšnji teden je Ambasada Rog na svojem profilu na Facebooku, kjer objavlja zgodbe prosilcev za azil, objavila kratek prvoosebni zapis 22-letnega Chrisa iz Burundija, ki je v Sloveniji za azil zaprosil pred letom dni in za čuda dobil status begunca, se zaposlil in začel delati načrte, kaj vse bi rad dosegel v novi domovini in s tem nekaj prispeval družbi. Zapis je na Twitterju poobjavila pravnica iz Zavoda Open in Pravne mreže za varstvo demokracije Barbara Rajgelj in dobila tudi odziv Gašperja Hafnerja, lanskega kandidata SDS za župana Škofje Loke.