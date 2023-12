»Ljudi ne moremo pustiti čakati«

IZJAVA DNEVA

"Sam imam pristop, ki se je izkazal v življenju pri velikih projektih. Takšen je: najprej se grem prepričat, kaj je težava pri lokalnih ljudeh, skupnostih in drugih. Mi smo takrat naredili zakon o evidentiranju nepremičnin, ker je bil predpogoj za to. Pozneje smo pripravili nekaj analiz in alternativ, ki so strokovno obdelane. Od tu naprej je nekaj strokovnega dela za to. Ampak pojdiva zdaj na druge stvari. Tisto je bila ena stvar, mislim pa, da imamo zdaj neko drugo situacijo. Ujma nas je presenetila in Slovenija je nepripravljena, ne vodarji ne drugi. Mi smo v teh dveh mesecih, odkar sva prišla z gospo Bratušek, poplačali 30 milijonov, ki jih niso nikoli prej dobili. Tako rekoč bodo dobili 20 odstotkov. Dali smo 220 milijonov občinam za delo in naši kolegi vodarji, ki so bili prej navajeni za nekaj milijonov del, so zdaj pripravljeni na nekaj več. Bomo pa morali okrepiti ekipe tudi na ministrstvu, da bomo lahko učinkovitejši. Prvi sestanek z občinami smo že imeli. Vsak teden bom šel na teren in bomo preverili, da peljemo projekte in da pohitimo. Mi ne moremo pustiti ljudi čakati. Mislim, da moramo prihodnje leto imeti večino hiš pod streho in ljudi na varni strani."

(Novi minister za naravne vire Jože Novak v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, kako se reforme sesujejo, ker se politiki bojijo za svoje politično preživetje)