IZJAVA DNEVA

"O tem, kdo so teroristi, odloča Zahod. Zato so se na listi teroristov znašla številna gibanja, ki se borijo za pravice svojega naroda. Hamas in Palestinci niso edini primer. A to v resnici nikogar ne moti. Če namreč na Zahodu rečejo, da je nekdo terorist, potem je terorist. Potem se je proti njemu mogoče upravičeno bojevati. Do iztrebljenja. Pa če je terorist ali pa če ni. Večina Palestincev ni teroristov, a so kljub temu žrtve pokola brez primere."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina v Večerovi kolumni o tem, da ni važno, ali si agresor ali žrtev)