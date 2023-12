»Nespodobno je, da so pometati začeli pri bolnikih«

IZJAVA DNEVA

"Čas za sistemske spremembe se vladi Roberta Goloba nezadržno izteka. Iskanje poti, ki ne zahtevajo napornih dodelav predlogov in pogajanj, ni presenetljivo. Kar pa ne opravičuje obsežnih posegov brez temeljite razprave. Nered, ki ga je razgalila revizija računskega sodišča, so vrsto let vzdrževali na ministrstvu za zdravje. Nespodobno je, da so pometati začeli pri bolnikih."

(Novinarka Nina Knavs v Dnevnikovi kolumni o slabo argumentiranih posegih v javni zdravstveni sistem)